"Мир, где красиво и удивительно спокойно": Лучшие кадры 2021 года глазами фотографов Мурманской области

Фотограф из Мурманска Надежда Пархоменко поделилась с "КП"-Мурманск" своим лучшим снимком за 2021 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фотограф из Мурманска Надежда Пархоменко поделилась с "КП"-Мурманск" своим лучшим снимком за 2021 год. Фотография заснеженных красот, от которых так и веет магией, была сделана в январе в Таинственном лесу под Кировском.

- Просто волшебная атмосфера ожидания чудес! Подсвеченный снег и заснеженные деревья, необычные строения и снежные фигуры! Все это переносит как детей, так и самых скептически настроенных взрослых в мир фантазии, волшебства, в какой-то параллельный мир, где красиво и удивительно спокойно, как в детстве, - поделилась с нами автор фото.

Фото было сделано в Таинственном лесу под Кировском. Фото: Надежда Пархоменко/ vk.com/brightliving

Надежда считает, что это лучший снимок в наше время пандемийной неопределенности, когда есть одно общее желание - вернуться в спокойные доковидные времена.

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