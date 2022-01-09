Мурманск глазами Google: что поисковая система предлагает узнать о нашем городе

Что поисковая система предлагает узнать о нашем городе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Когда мы вбиваем в поисковую строку "Яндекса" или Google наш запрос, то всплывают автоматические подсказки. Только вот мы не всегда обращаем на них внимание. Редакция "КП"-Мурманск" решила присмотреться к ним.

Итак, вводим в Google запрос "в Мурманске". И видим, что он предлагает найти что-то по темам смены домофонов (одной из самых резонансных в регионе), полета вертолета над центром Мурманска (в октябре много вопросов вызвал летящий над городом самолет), вырубки деревьев (этим возмущались сотни северян), сгоревшей машины или выпавшего из окна ребенка (таких случаев, увы, немало). Также россиянам интересно узнать, кого у нас задержали и про локдаун.

Фото: www.google.com

Если искать по запросу "почему в Мурманске", то поисковик предлагает узнать по темам: почему в Мурманске есть полярная ночь, почему у нас темно или тепло, дорогая рыба, не замерзает порт, теплее, чем в Норильске, не хватает кислорода.

Фото: www.google.com

Прочитать, что подсказывает "Яндекс", можно здесь.

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