В Снежногорске ввели режим гиперхлорирования воды из-за вспышки кишечной инфекции

В системе водоснабжения города ввели режим гиперхлорирования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре жители Снежногорска стали массово обращаться в медучреждения с жалобами на недомогание из-за качества водопроводной воды. В городе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.

- 23 декабря межрегиональное управление № 120 ФМБА России сделало забор проб воды перед поступлением в распределительную сеть ООО «Калган». По результатам исследований показатель остаточного хлора в сети водоснабжения соответствует нормативу. В это же время были взяты пробы на микробиологические показатели из 14 мониторинговых точек распределительной сети Снежногорска. Пока результаты этих лабораторных исследований в санитарно-противоэпидемическую комиссию ЗАТО Александровск не поступили, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

В системе водоснабжения города ввели режим гиперхлорирования. Также назначено проведение эпидемиологического расследования для установления причин вспышки кишечной инфекции среди местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru