Администрация Мурманска опубликовала праздничную программу на Новый год

На Пяти Углах все начнется в 1.30 с развлекательной шоу-программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 2.00 можно будет увидеть фейерверк. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Администрация Мурманска опубликовала праздничную программу на новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Мероприятия пройдут в двух локациях.

На Пяти Углах праздник начнется в 1.30 с развлекательной шоу-программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 2.00 будет фейерверк.

Также яркий праздник ждет жителей и гостей Росляково. На 1.10 запланировано поздравление Деда Мороза и Снегурочки, на 1.20 - праздничный фейерверк, а на 1.30 - концертная программа коллективов Дворца культуры «Здравствуй, здравствуй, Новый год!».

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