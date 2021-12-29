Для ветклиник Мурманской области составили график работы на новогодние праздники

Для ветеринарных клиник составили график работы на новогодние праздники-2022 Фото: Александр ГЛУЗ

Как и медработники, ветврачи будут работать даже в праздники. Для ветеринарных клиник составили график работы на новогодние праздники-2022.

Ветеринарный пункт в Коле

31 декабря, 1 - 3, 7, 9 января - выходной

4 - 6, 8 января - с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Ветеринарный пункт в Мурмашах

С 31 декабря по 9 января - выходной

Кольская районная ветеринарная станция

С 31 декабря по 2 января, с 4 по 9 января – выходной

3 января – с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Полярнозоринская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 - 9 января - выходной

3, 6 января - с 11.00 по 15.00

Ветеринарный участок в Заозерске

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 - 9 января - выходной

3, 6 января - с 11.00 по 15.00

Оленегорская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1 - 3, 5, 7 - 9 января - выходной

4, 6 января - с 11.00 по 15.00

Ветеринарный участок в Ловозере

31 декабря, 1, 2, 4 - 6, 7 - 9 января - выходной

3 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Ветеринарный пункт в Ревде

31 декабря, 1, 2, 4 - 6, 7 - 9 января - выходной

3 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Печенгская районная ветеринарная станция

31 декабря, 1 - 3, 5, 7, 9 января - выходной

4 - 8 января с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Ветеринарный участок в Заполярном

31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7, 9 января - выходной

3, 5, 8 января – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Полярнинская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 - 9 января - выходной

3, 6 января - с 10.00 до 15.00

Ветеринарный участок в Снежногорске

31 декабря, 1, 2 января, 6, 7, 9 января - выходной

3 - 5, 8 января - с 10.00 до 15.00

Апатитская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 5, 7 - 9 января - выходной

3, 4, 6 января - с 10.00 до 16.00

Кировская городская ветеринарная станция

1, 2, 4, 6, 7, 9 января - выходной

3, 5, 8 января - с 10.00 до 16.00

Ковдорская районная ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 5, 7, 8, 9 января - выходной

3, 4, 6 января - с 10.00 до 14.00

Кандалакшская районная ветеринарная станция

31 декабря, 1, 3, 4 января - выходной

Североморская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - выходной

3, 6, 8 января - с 10.00 до 16.00

Мончегорская городская ветеринарная станция

31 декабря – с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

1, 2, 5, 7, 9 января - выходной

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