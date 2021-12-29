Для ветклиник Мурманской области составили график работы на новогодние праздники

Для ветеринарных клиник составили график работы на новогодние праздники-2022
Фото: Александр ГЛУЗ
Как и медработники, ветврачи будут работать даже в праздники. Для ветеринарных клиник составили график работы на новогодние праздники-2022.
Ветеринарный пункт в Коле
31 декабря, 1 - 3, 7, 9 января - выходной
4 - 6, 8 января - с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Ветеринарный пункт в Мурмашах
С 31 декабря по 9 января - выходной
Кольская районная ветеринарная станция
С 31 декабря по 2 января, с 4 по 9 января – выходной
3 января – с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Полярнозоринская городская ветеринарная станция
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 - 9 января - выходной
3, 6 января - с 11.00 по 15.00
Ветеринарный участок в Заозерске
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 - 9 января - выходной
3, 6 января - с 11.00 по 15.00
Оленегорская городская ветеринарная станция
31 декабря, 1 - 3, 5, 7 - 9 января - выходной
4, 6 января - с 11.00 по 15.00
Ветеринарный участок в Ловозере
31 декабря, 1, 2, 4 - 6, 7 - 9 января - выходной
3 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Ветеринарный пункт в Ревде
31 декабря, 1, 2, 4 - 6, 7 - 9 января - выходной
3 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Печенгская районная ветеринарная станция
31 декабря, 1 - 3, 5, 7, 9 января - выходной
4 - 8 января с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
Ветеринарный участок в Заполярном
31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7, 9 января - выходной
3, 5, 8 января – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
Полярнинская городская ветеринарная станция
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 - 9 января - выходной
3, 6 января - с 10.00 до 15.00
Ветеринарный участок в Снежногорске
31 декабря, 1, 2 января, 6, 7, 9 января - выходной
3 - 5, 8 января - с 10.00 до 15.00
Апатитская городская ветеринарная станция
31 декабря, 1, 2, 5, 7 - 9 января - выходной
3, 4, 6 января - с 10.00 до 16.00
Кировская городская ветеринарная станция
1, 2, 4, 6, 7, 9 января - выходной
3, 5, 8 января - с 10.00 до 16.00
Ковдорская районная ветеринарная станция
31 декабря, 1, 2, 5, 7, 8, 9 января - выходной
3, 4, 6 января - с 10.00 до 14.00
Кандалакшская районная ветеринарная станция
31 декабря, 1, 3, 4 января - выходной
Североморская городская ветеринарная станция
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - выходной
3, 6, 8 января - с 10.00 до 16.00
Мончегорская городская ветеринарная станция
31 декабря – с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
1, 2, 5, 7, 9 января - выходной
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru