В Мурманске стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 27%

В среднем, стоимость аренды жилья за год выросла на 15% по стране. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики федерального портала "Мир квартир" проанализировали цены на съем квартиры в 70 городах России. В среднем стоимость аренды жилья за год выросла на 15% по стране.

Согласно исследованию, в Мурманске стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла за год на 27,4%. Снять "однушку" в среднем стоит 20,3 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатная квартира обойдется в 26,3 тысячи рублей (прирост 24% за год), "трешка" - 31,1 тысячи рублей в месяц (прирост 3,7%).

Больше всего аренда квартир подорожала в Сочи, а меньше всего - в Череповце.

Напомним: в 2021 году квартиры в Мурманске подорожали на 25%. Стоимость квадратного метра выросла с 65 до 87 тысяч рублей.

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