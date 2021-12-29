В Мурманске стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 27%

В среднем, стоимость аренды жилья за год выросла на 15% по стране.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Аналитики федерального портала "Мир квартир" проанализировали цены на съем квартиры в 70 городах России. В среднем стоимость аренды жилья за год выросла на 15% по стране.
Согласно исследованию, в Мурманске стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла за год на 27,4%. Снять "однушку" в среднем стоит 20,3 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатная квартира обойдется в 26,3 тысячи рублей (прирост 24% за год), "трешка" - 31,1 тысячи рублей в месяц (прирост 3,7%).
Больше всего аренда квартир подорожала в Сочи, а меньше всего - в Череповце.
Напомним: в 2021 году квартиры в Мурманске подорожали на 25%. Стоимость квадратного метра выросла с 65 до 87 тысяч рублей.
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