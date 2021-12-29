Губернатор Мурманской области исполнил желание 14-летней девочки

Она очень хотела, чтобы на ее праздник пришел Ми-ми-мишка - герой мультсериала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают дарить чудеса ребятам из детских домов и центров помощи. Так, губернатор региона Андрей Чибис исполнил желание девочки Сони, которой исполнилось 14 лет. Она очень хотела, чтобы на ее праздник пришел Ми-ми-мишка - герой мультсериала.

- Исполнил это желание, которое она оставила на елке «Новогоднее чудо». Еще раз поздравляю с днем рождения! Пусть тебя всегда окружают такие верные и добрые друзья. И спасибо за открытку, мне очень приятно, - отметил губернатор на личной странице в соцсетях.

Напомним: ранее Андрей Чибис исполнил мечту мальчика и сходил с ним в кино. Также школьнику показали рабочий кабинет губернатора Мурманской области.

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