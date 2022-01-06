Топ принятых в Мурманской области законов за 2021 год

2021 год в Мурманской области был плодотворным по части законотворчества.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
2021 год в Мурманской области был плодотворным по части законотворчества. Мурманская областная Дума приняла почти 140 законов. Вспомним те, что были особенно важны.
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Покупать энергетики и тонизирующие напитки смогут только северяне старше 18 лет.
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