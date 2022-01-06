Топ принятых в Мурманской области законов за 2021 год

2021 год в Мурманской области был плодотворным по части законотворчества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2021 год в Мурманской области был плодотворным по части законотворчества. Мурманская областная Дума приняла почти 140 законов. Вспомним те, что были особенно важны.

Правительство Мурманской области продвинуло поправки о прибрежном рыболовстве на федеральном уровне. Закон примиряет интересы пограничников и рыбаков.

Покупать энергетики и тонизирующие напитки смогут только северяне старше 18 лет.

С 2022 года жители Мурманской области будут получать соцдоплату к пенсии автоматически.

В Мурманской области определили новую схему одномандатных избирательных округов.

С 1 января 2022 года транспортный налог в Мурманской области вырастет до 254%.

Для жителей Мурманской области разработали льготную ипотеку. Часть кредита компенсируют за счет бюджетных средств.

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