В Мурманске утром сгорел микроавтобус

Утром 29 декабря в Мурманске вспыхнул микроавтобус. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Утром 29 декабря в Мурманске вспыхнул микроавтобус. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы «01» в 06.54, пожар случился в проезде Автопарковый, у дома № 1.

- В результате пожара автомобиль сгорел по всей площади. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мончегорске приют для животных остался без отопления из-за пожара. Организации нужна помощь неравнодушных северян.

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