Под Кировском попал в ДТП полицейский автозак

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: скрин видео vk.com/nashi_apatity

На въезде в Кировск попал в аварию полицейский автозак. Видео происшествия выложили в паблике "Наши Апатиты".

- Полицейский автомобиль столкнулся с "газелью", машины получили технические повреждения. В данном ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства устанавливаются, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: мончегорский суд приговорил устроившего смертельное ДТП водителя к 12,5 года колонии. Опьяненный наркотиками мужчина управлял машиной.

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