Андрей Чибис: "Крупные компании Мурманской области помогают с лечением тяжелобольных детей"

Многим для спасения нужны огромные суммы, которые не по карману их семьям. Фото: Правительство Мурманской области

На пресс-конференции по итогам 2021 года "КП"-Мурманск" обратилась к губернатору с вопросом о лечении тяжелобольных детей. Многим для спасения нужны огромные суммы, которые не по карману их семьям. И хорошо, если случаются чудеса.

Так, для Миши Жукова с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" собрать деньги на лечение удалось благодаря помощи вахтовиков из Белокаменки и неизвестного благодетеля. Можно ли сделать такие чудеса постоянными, чтобы работающие в Мурманской области крупные компании чаще помогали тяжелобольным деткам?

- Лечение идет за счет госбюджета, в том числе и в нашем мы закладываем суммы. На часть лекарств мы не можем тратить бюджетные деньги, потому что они, например, не являются бюджетными. И тогда наши партнеры инициативно помогают, не буду раскрывать всех деталей и фамилии. Я этим персонально занимаюсь, - ответил на вопрос "КП" Андрей Чибис.

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