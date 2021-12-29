В Мурманске завели дело на сотрудницу сотовой компании за разглашение информации об абонентах

Мурманчанка дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Уголовное дело завели на жительницу Мурманска за разглашение конфиденциальной информации.

26-летняя северянка работала продавцом-консультантом в одной из сотовых компаний. В марте этого года она находилась в офисе по предоставлению услуг связи в одном из торговых центров Мурманска и незаконно получила доступ к охраняемой законом информации о соединениях пяти абонентских номеров.

- Не имея на это судебного решения, она просмотрела соединения по номерам и произвела их выгрузку. А после передала их третьему лицу, отправив письмом по электронной почте, за что получила денежное вознаграждение в 7500 рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ.

Мурманчанка дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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