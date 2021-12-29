По Мурманску ездят пять автономных троллейбусов

Автономные троллейбусы экологичны и отличаются тихим ходом. Фото: правительство Мурманской области
В этом году в Мурманске появился первый троллейбус с автономным ходом. Всего таких машин по городу курсирует пять.
Как рассказали в "Электротранспорте", новые троллейбусы прибыли из Вологды, отличаются тем, что низкопольны, оборудованы пандусами и удобны для маломобильных пассажиров. А еще они более экологичны и бесшумны. Некоторый участок пути они могут пройти без контактной сети.
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