По Мурманску ездят пять автономных троллейбусов

Автономные троллейбусы экологичны и отличаются тихим ходом. Фото: правительство Мурманской области

В этом году в Мурманске появился первый троллейбус с автономным ходом. Всего таких машин по городу курсирует пять.

Как рассказали в "Электротранспорте", новые троллейбусы прибыли из Вологды, отличаются тем, что низкопольны, оборудованы пандусами и удобны для маломобильных пассажиров. А еще они более экологичны и бесшумны. Некоторый участок пути они могут пройти без контактной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru