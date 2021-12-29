В Мурманскую область пришли морозы до -30

В Мурманской области до Нового года будет холодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области последние дни декабря обещают быть холодными. С 29 числа будут стоять морозы при прояснениях до -30.

- 30 декабря погоду в нашем регионе будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: пройдет снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -12 - 17°, днем -6 - 11°. 31 декабря температура воздуха существенно не изменится, - сообщает областной гидрометцентр.

Напомним: известен предварительный прогноз погоды на Новый год.

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