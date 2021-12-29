В Мурманской области учредят звание «Почетный работник СМИ Мурманской области»

Работу лучших журналистов области будут отмечать присвоением нового звания. Фото: правительство Мурманской области

28 декабря в Мурманске прошел Форум СМИ, на котором отметили работу журналистов региона. Также на нем стало известно, что с 2022 года появится звание "Почетный работник СМИ Мурманской области".

- Считаю, что наша журналистика активно развивается. Но для того чтобы добавить дополнительный стимул к развитию, мы приняли решение учредить звание "Почетный работник средств массовой информации Мурманской области". Со следующего года мы будем вручать не просто дипломы и благодарности, а присваивать такой почетный знак. И выбирать самых профессиональных журналистов будет жюри, состоящее из лучших представителей профессии, - отметил на церемонии губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона пообещал уделить внимание вопросу подготовки кадров в области.

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