Прогноз погоды в Мурманске и области на 29 декабря 2021 года: мороз до -30 градусов

Местами пройдет небольшой снег. Фото: Олег ФИЛОНОК

За несколько дней до Нового года в Мурманской области ожидаются сильные морозы. 29 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле.

- Будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -19 - 24, при прояснениях -25 - 30, днем -12 - 17 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

30 декабря погоду в нашем регионе будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. Пройдет снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха днем составит -6 - 11 градусов. 31 декабря температура воздуха существенно не изменится.

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