В минтрансе объяснили причину задержки теплохода "Клавдия Еланская" с выходом в Островной

Отход судна переносился капитаном из-за сильного ветра, который нагоняет бортовую волну до 3-4 метров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жители ЗАТО Островной несколько дней не могут вернуться домой, находясь на борту теплохода "Клавдия Еланская", который пришвартован в порту Мурманска.

В региональном минтрансе отреагировали на жалобы северян и объяснили причины задержки выхода в Островной.

- В начале каждого рейса капитан судна учитывает совокупность складывающихся факторов, в том числе погодных условий, состояние моря, прогнозы метеонаблюдений и движения атмосферных фронтов и особенности загруженности судна и его устойчивости, - рассказали в министерстве. - Отход судна переносился капитаном из-за сильного ветра, который нагоняет бортовую волну до 3-4 метров. Ее высота является критической для обеспечения остойчивости судна и несет угрозу обледенения с одного борта, в результате которого риск возможного опрокидывания максимален.

По полученной в ОАО «Северное морское пароходство» информации, отход «Клавдии Еланской» планируется из порта Мурманск на 28 декабря в 17.00.

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