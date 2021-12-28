Средняя зарплата в Мурманской области составляет 73 тысячи рублей

По данным регионального правительства, она равна 73 тысячам рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На пресс-конференции по итогам 2021 года, которая состоялась 28 декабря, была озвучена средняя зарплата в Мурманской области. По данным регионального правительства, она равна 73 тысячам рублей.

- Конечно, есть те, кто получает меньше, а есть те, кто получает больше, - сказал губернатор региона Андрей Чибис.

Напомним: Мурманская область обогнала Санкт-Петербург и Московскую область по уровню зарплат. 16% жителей Заполярья зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей.

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