Андрей Чибис про закрытие океанариума в Мурманске: «Реконструкция - это не лампочку вкрутить»

Вопрос о том, чтобы океанариум стал муниципальным или областным, пока не решен. Фото: Правительство Мурманской области

Свое 30-летие в 2022 году мурманский океанариум встретит без зрителей. С 1 января он закрывается для посетителей, так как здание больше не подходит для проведения представлений с животными.

- Реконструкция такого здания - это не лампочку вкрутить. Нужны сухие площадки, на которых могут отдыхать животные, емкости для подготовки воды и многое другое, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы договорились, что животные будут хорошо содержаться и питаться. К 20 числу собственник должен представить план по реконструкции. Сделаем все, чтобы сохранить океанариум.

Вопрос о том, чтобы океанариум стал муниципальным или областным, пока не решен.

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