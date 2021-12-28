Под Кандалакшей произошло серьезное ДТП с участием трех машин

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/kandaone

Утром 28 декабря под Кандалакшей произошло серьезное ДТП. Столкнулись три автомобиля - Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и "ВАЗ-2114".

- В результате аварии, случившейся на 1156-м километре автодороги Р-21 "Кола", получил травмы водитель "ВАЗа". Он был доставлен в медицинское учреждение, - уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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