В Спасе на Водах установят памятную таблицу экипажу «Онега»

Трагедия стала одной из самых крупных для Мурманской области в мирное время.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
28 декабря 2020 года в Баренцевом море у Новой Земли затонуло судно «Онега», погибли 17 членов экипажа из 19.
Трагедия стала одной из самых крупных в Мурманской области в мирное время. В ее годовщину в храме Спаса на Водах в Мурманске прошло траурное богослужение.
- Как нам пообещал настоятель храма отец Андрей, в следующем году будет отчеканена таблица с именами членов экипажа «Онеги», которая будет постоянно находиться в Спасе на Водах, - рассказала «КП»-Мурманск» мама погибшего матроса Владимира Тимербаева Людмила.
Сейчас в храме временно размещен памятный знак.
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