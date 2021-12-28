В Спасе на Водах установят памятную таблицу экипажу «Онега»

Трагедия стала одной из самых крупных для Мурманской области в мирное время. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у Новой Земли затонуло судно «Онега», погибли 17 членов экипажа из 19.

Трагедия стала одной из самых крупных в Мурманской области в мирное время. В ее годовщину в храме Спаса на Водах в Мурманске прошло траурное богослужение.

- Как нам пообещал настоятель храма отец Андрей, в следующем году будет отчеканена таблица с именами членов экипажа «Онеги», которая будет постоянно находиться в Спасе на Водах, - рассказала «КП»-Мурманск» мама погибшего матроса Владимира Тимербаева Людмила.

Сейчас в храме временно размещен памятный знак.

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