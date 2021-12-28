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Происшествия28 декабря 2021 12:06

В Мурманске полуторагодовалого ребенка облили кипятком

Малыш находится в больнице в тяжелом состоянии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманска облил кипятком маленького ребенка. Полуторагодовалого малыша госпитализировали с термическими ожогами тела, он находится в тяжелом состоянии.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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