Андрей Чибис рассказал про первый случай заражения омикроном в Мурманской области

Случай завозной - к северянам приехали родные из-за границы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
23 декабря стало известно, что в Мурманской области выявили первого заразившегося штаммом омикрон. Случай завозной - к северянам приехали родные из-за границы.
- Все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения, быстро и четко были приняты. Распространения в муниципалитете нет. Но это еще одна потенциальная волна роста числа заражений, которая нас ждет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он отметил, что это одна из причин, почему в регионе сохраняется минимальный набор ковидных ограничений.
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