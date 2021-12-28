Андрей Чибис рассказал про первый случай заражения омикроном в Мурманской области

Случай завозной - к северянам приехали родные из-за границы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 декабря стало известно, что в Мурманской области выявили первого заразившегося штаммом омикрон. Случай завозной - к северянам приехали родные из-за границы.

- Все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения, быстро и четко были приняты. Распространения в муниципалитете нет. Но это еще одна потенциальная волна роста числа заражений, которая нас ждет, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что это одна из причин, почему в регионе сохраняется минимальный набор ковидных ограничений.

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