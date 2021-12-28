Дорогу на Териберку полностью отремонтируют до 2025 года

По словам губернатора Андрея Чибиса, всю дорогу должны закончить до 2025 года, а если получится - сдать уже в 2024 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году завершилась реконструкция первого участка дороги на Териберку. Речь идет о первых 10 километрах. Получено положительное заключение госэкспертизы. Но когда же закончат весь объект?

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков, для реконструкции дорогу в село разделили на три участка.

- В 2022 году будем делать нижние слои асфальта на втором участке, а также будет идти проектирование третьего участка. Профиль дороги сильно меняется, - сообщил Алексей Лыженков.

По словам губернатора Андрея Чибиса, всю дорогу должны закончить до 2025 года, а если получится - сдать уже в 2024 году.

- Там не просто кладется асфальт, все сложнее. Надо добиться, чтобы ветровая нагрузка не перекрывала дорогу, - отметил глава региона.

Напомним: на реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню.

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