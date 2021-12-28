Андрей Чибис: "Льготную ипотеку для всех жителей Мурманской области пока вводить не будем"

С 2022 года в Мурманской области появится льготная ипотека для отдельных категорий граждан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 2022 года в Мурманской области появится льготная ипотека для отдельных категорий граждан. Речь, в первую очередь, о специалистах, которых не хватает региону.

На итоговой пресс-конференции по итогам 2021 года губернатора региона Андрея Чибиса спросили, можно ли распространить льготную ипотеку на всех жителей Заполярья. Вопрос был вызван тем, что только за последние 12 месяцев стоимость жилья в том же Мурманске выросла почти на 25%. И далеко не все северяне могут позволить себе сменить съемное жилье на собственное.

- Льготная ипотека, наоборот, стимулирует рост цен. Единственная возможность сохранения баланса на рынке - стройка. Себестоимость строительства домов из-за особенностей региона, в том числе скалистой местности, существенно дороже рыночной стоимости квартир. Поэтому будем инвестировать в аренду, а также в малоэтажное строительство - для Севера это правильный путь, - пояснил Андрей Чибис.

Напомним: в 2022 году планируется начать строить два малоэтажных поселка и первый дом в рамках реновации Больничного городка.

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