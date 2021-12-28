За сутки в Мурманской области 163 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 28 декабря 2021 года, за последние сутки 163 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 404 человека, количество летальных исходов - 2756 (+4 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+87, всего 43239), Кандалакшский район (+18, всего 7218), Североморск (+21, всего 8023).

Выздоровели 74 099 северян, на лечении остаются 14 549 пациентов.

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