Андрей Чибис: «Я готов идти на второй срок»

Новые выборы главы региона состоятся в 2024 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2019 года Андрей Чибис выиграл выборы и стал губернатором Мурманской области. Новые выборы главы региона состоятся в 2024 году.

- Если люди проголосуют, я готов идти. У нас сейчас сформирована очень боеспособная команда, за два года удалось сделать очень мощный рывок. Проекты, которые сейчас реализуются, долгосрочные, и, конечно, хотим, чтобы все получилось и увидеть результаты, - рассказал на пресс-конференции по итогам 2021 года Андрей Чибис.

Он отметил, что решение, идти ли на выборы 2024 года, будет приниматься, если будет поддержка и северян, и президента.

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