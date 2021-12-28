Жители Островного не могут вернуться домой из-за непогоды

Жители Островного, которые приехали в Мурманск по делам, не могу отчалить домой из-за непогоды. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жители Островного, которые приехали в Мурманск по делам, не могу отчалить домой из-за непогоды. Северяне живут на теплоходе "Клавдия Еланская", который стоит у причала в рыбном порту. Напомним: добраться до отдаленного гарнизона можно только по воде или по воздуху.

- Люди не могут попасть к своим семьям, выйти на работу. Причина простоя - погода. Но неужели из-за этого теплоход уже несколько суток стоит у причала? Может быть, есть другая причина? - задаются вопросом северяне в паблике "Мурманск".

В администрации ЗАТО Островной сообщают, что расписание движения "Клавдии Еланской" изменилось из-за неблагоприятных метеоусловий. Выход из Мурманска планируется на 28 декабря в 17.00. Пока остается надеяться, что жителям удастся добраться домой до Нового года.

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