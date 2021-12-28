В Мурманской области хотят создать централизованную спасательную службу

Процесс объединения спасателей сейчас решается на областном уровне.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 декабря, в День спасателя, в Мурманской области чествовали сотрудников профильных служб.
- Мы обсуждали создание централизованной спасательной службы. Сейчас есть службы областные, есть муниципальные, другие. Деньги на оснащение будут выделены из областного бюджета, - отметил губернатор региона Андрей Чибис.
Процесс объединения спасателей сейчас решается на областном уровне.
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