В районе Снежногорска фура на летней резине создала затор на дороге

27 декабря на дороге Мишуково-Снежногорск возник транспортный коллапс из-за водителя фуры, который ездил на летней резине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 декабря на дороге Мишуково - Снежногорск возник транспортный коллапс из-за водителя фуры, который ездил на летней резине. Автовладельцам пришлось стоять в часовых пробках.

- Мне доложили о фуре, которая забуксовала в районе Снежногорска и перекрыла движение. Оказалось, что компания выпустила машину на летней резине. Ее вытаскивали тяжелой техникой, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Дорогу даже пришлось на время закрыть из-за неподготовленности некоторых тяжеловесных автомобилей к условиям Крайнего Севера.

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