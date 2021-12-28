Стало известно, когда могут ввести плату за посещение природного парка «Териберка»

На данный момент для посещения природного парка «Териберка» нужно получить разрешение министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Осенью 2021 года был создан природный парк "Териберка". На данный момент для его посещения нужно получить разрешение министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства. А вот плата пока не взимается.

- Мы отложили этот вопрос до лета 2022 года, чтобы создать базовую инфраструктуру - пешеходные дорожки, смотровые площадки, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним: из природного парка «Териберка» нельзя вывозить камни с пляжа «Яйца дракона».

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