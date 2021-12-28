В Оленегорске нашли переехавшего собаку водителя

После выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции примут процессуальное решение. Фото: Irina Zhelobok / vk.com/id88334078

В Оленегорске нашли водителя, который во дворе переехал старую собаку, лежавшую на дороге. Возмутительный инцидент произошел 18 декабря между домами № 5 и 9 на улице Южной на глазах у детей и взрослых. После случившегося мужчина не остановился, а скрылся с места происшествия.

- Полицейскими установлен водитель, совершивший наезд на животное. Им оказался житель Оленегорска, 1958 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции примут процессуальное решение в соответствии с законодательством.

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