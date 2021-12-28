Андрей Чибис: "Затраты на строительство домов в Мурманской области больше, чем прибыль от продажи"

Развитие жилищного строительства - одна из приоритетных задач правительства Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Развитие жилищного строительства - одна из приоритетных задач правительства Мурманской области. На пресс-конференции по итогам 2021 года губернатор Андрей Чибис рассказал о сложностях в этой сфере.

- Пытаемся привлечь девелоперов, но стоимость строительства выше, чем доходы от продаж. Поэтому будем инвестировать в первую очередь в малоэтажное жилье и аренду. Также прорабатывается непростой вопрос легализации земельных участков. Важно, чтобы люди переезжали из бараков в человеческие условия, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в 2022 году планируется начать строительство первого нового дома в Больничном городке.

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