В Мурманской области построят два поселка для молодых специалистов

Список специальностей в данный момент разрабатывается. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области в 2022 году приступят к строительству малоэтажного поселка, всего таких в регионе должно появиться как минимум два. Об этом на пресс-конференции по итогам 2021 года рассказал губернатор Андрей Чибис.

- Жилье в них будет предоставляться на условиях льготной долгосрочной аренды молодым специалистам, которых сейчас особенно не хватает Мурманской области, - рассказал детали глава региона.

Список специальностей в данный момент разрабатывается.

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