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Общество28 декабря 2021 9:05

На «Гектар Арктики» в Мурманской области поступило 3100 заявок

Наш регион является лидером по числу желающих получить землю
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На данный момент известны уже 17 точек, которые объединяют 30 участков, где инфраструктура должна появиться.

На данный момент известны уже 17 точек, которые объединяют 30 участков, где инфраструктура должна появиться.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году в Мурманской области запустили программу «Гектар Арктики». Сейчас подать заявку могут только жители региона, а в 2022 году это смогут сделать все желающие.

- Всего на предоставление участков в Арктической зоне Российской Федерации подано 5,5 тысячи заявок, 3100 - в Мурманской области. Наш регион является лидером. Сейчас идет работа, чтобы летом запустить механизмы развития в рамках инфраструктурного меню, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

На данный момент известны уже 17 точек, которые объединяют 30 участков, где инфраструктура должна появиться. По большей части они находятся в Кольском районе, вблизи дорог на Лотту и Серебрянку. Также есть в Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Апатитах. Жители Верхнетуломского даже создали чат, чтобы эффективнее решать вопрос с инфраструктурой.

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