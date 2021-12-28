На «Гектар Арктики» в Мурманской области поступило 3100 заявок

На данный момент известны уже 17 точек, которые объединяют 30 участков, где инфраструктура должна появиться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году в Мурманской области запустили программу «Гектар Арктики». Сейчас подать заявку могут только жители региона, а в 2022 году это смогут сделать все желающие.

- Всего на предоставление участков в Арктической зоне Российской Федерации подано 5,5 тысячи заявок, 3100 - в Мурманской области. Наш регион является лидером. Сейчас идет работа, чтобы летом запустить механизмы развития в рамках инфраструктурного меню, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

На данный момент известны уже 17 точек, которые объединяют 30 участков, где инфраструктура должна появиться. По большей части они находятся в Кольском районе, вблизи дорог на Лотту и Серебрянку. Также есть в Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Апатитах. Жители Верхнетуломского даже создали чат, чтобы эффективнее решать вопрос с инфраструктурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru