В Мурманской области в рамках любительского лова поймали 35 тонн краба

С августа 2021 года в Мурманской области действует любительский лов камчатского краба. Фото: Правительство Мурманской области

С августа 2021 года в Мурманской области разрешен любительский лов камчатского краба. Он проходит впервые.

- Всего у нас пять участков, на каждый выделили квоту в 20 тонн. Сейчас выловили уже 35 тонн. Потенциал есть, - рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в этом году запустили туристической грант, в котором важным критерием оценки было предоставление комплексных услуг по крабовому сафари, так как участки довольно удалены от населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru