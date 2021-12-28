Территорию у маяка в Мурманске хотят благоустроить

В планах - сделать площадку у якоря и рубки АПЛ «Курск» красивее, выложив плиткой под цвет морских волн. Фото: Олег ФИЛОНОК

Маяк в Мурманске - это одна из лучших видовых площадок в городе и мест для свадебных фотосессий, но прежде всего это мемориал морякам, погибшим в мирное время.

Территорию у маяка планируют благоустроить. Об этом «КП»-Мурманск» рассказали родные погибших моряков с «Онеги». Идея обсуждалась на одной из встреч в правительстве региона.

Так, в планах - сделать площадку у якоря и рубки АПЛ «Курск» красивее, выложив ее плиткой под цвет морских волн. Также у мемориала могут появиться пять памятников - погибшим морякам, рыбакам, нефтяникам, летчикам и подводникам.

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