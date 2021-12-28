Суд вынес приговор живодеру из Кандалакши

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор жителю Кандалакши, который обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 245 УК РФ "Жесткое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель".

- В судебном заседании установлено, что в апреле 2021 года мужчина привел в лесной массив домашнее животное – собаку. Привязав животное поводком к дереву, мужчина не менее восьми раз ударил топором собаке по голове, что повлекло гибель животного, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, отказал в ходатайстве кандалакшанина о прекращении уголовного дела и назначении штрафа и, признав его виновным в совершении преступления, назначил наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 8% заработка в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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