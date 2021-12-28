В Мурманске пропал нуждающийся в медпомощи 58-летний мужчина

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 58-летнего местного жителя, который пропал 25 декабря. Федор Сквороднев ушел из дома (проезд Ледокольный, 5), его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 198 сантиметров, среднего телосложения.

Всех, кто может помочь с поисками Федора, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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