Спасшего троих детей из пожара жителя Абрам-Мыса наградили в МЧС

Мужчина был представлен к награждению медалью МЧС России "За содружество во имя спасения" Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

В ГУ МЧС России по Мурманской области наградили жителя Абрам-Мыса, который спас троих детей из пожара в квартире жилого дома.

Напомним: проходивший мимо Николай Тихомиров заметил дым в окнах пятого этажа и зовущих на помощь малышей. Он вскрыл металлическую дверь, дважды прополз сквозь густой дым и эвакуировал детей из огня, а сам при этом чуть не потерял сознание.

За самоотверженный поступок при спасении людей мужчина был представлен к награждению медалью МЧС России "За содружество во имя спасения". 27 декабря ему торжественно вручили эту награду.

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