Самые громкие случившиеся в 2021 году в Мурманской области ЧП

2021 год для кого-то был удачным и полным побед и достижений, кто-то вспомнит его с грустью и болью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2021 год для кого-то был удачным и полным побед и достижений, кто-то вспомнит его с грустью и болью. Рассказываем, какие происшествия минувших 12 месяцев больше всего потрясли северян.

В марте с горы Маннепахк в Хибинах сошел снежный козырек в несколько десятков метров в ширину и длину. Он засыпал несколько детей, которые приехали в Заполярье ради пешего похода. Погибла одна девочка.

5 октября в Белом море рядом с Кашкаранцами затонуло частное судно "Фаворит", на борту которого были пять человек. Спастись удалось только одному, все его родственники погибли.

Еще одна трагедия на воде произошла в сентябре. 7 числа судно, на котором находились пять человек, опрокинулось от удара волны рядом с бухтой Долгая щель, люди оказались в холодной воде. Троих пассажиров удалось найти, и только один из них выжил.

20 мая на учениях, проходивших на берегу Кольского залива, погибли два сотрудника СОБРа Росгвардии - подполковник полиции Сергей Викторович Фундамент и майор полиции Виталий Викторович Лиханов.

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