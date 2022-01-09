За сутки в Мурманской области 99 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 9 января 2022 года, за последние сутки 99 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 706 человек, количество летальных исходов - 2813 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+58, всего 43886), Кандалакшский район (+11, всего 7350), Североморск (+8, всего 8149).
Выздоровели 75 459 северян, на лечении остаются 14 434 пациента.
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