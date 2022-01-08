За сутки в Мурманской области 108 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 8 января 2022 года, за последние сутки 108 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 607 человек, количество летальных исходов - 2808 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+59, всего 43828), Североморск (+10, всего 8141) и Кольский район (+12, всего 4382).

Выздоровели 75413 северян, на лечении остаются 14 386 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru