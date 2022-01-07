За сутки в Мурманской области 110 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 7 января 2022 года, за последние сутки 110 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 499 человек, количество летальных исходов - 2803 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+49, всего 43769), Кандалакшский район (+12, всего 7332), Североморск (+7, всего 8131).
Выздоровели 75 362 северянина, на лечении остаются 14 334 пациента.
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