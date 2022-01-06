За сутки в Мурманской области 100 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 января 2022 года, за последние сутки 100 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 389 человек, количество летальных исходов - 2799 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+51, всего 43720), Кандалакшский район (+11, всего 7320), Североморск (+8, всего 8124).

Выздоровели 75 306 северян, на лечении остаются 14 284 пациента.

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