За сутки в Мурманской области 100 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 января 2022 года, за последние сутки 100 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 389 человек, количество летальных исходов - 2799 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+51, всего 43720), Кандалакшский район (+11, всего 7320), Североморск (+8, всего 8124).
Выздоровели 75 306 северян, на лечении остаются 14 284 пациента.
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