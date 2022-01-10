За сутки в Мурманской области 107 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 10 января 2022 года, за последние сутки 107 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 813 человека, количество летальных исходов - 2817 (+4 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+60, всего 43946), Кандалакшский район (+12, всего 7362), Североморск (+10, всего 8159).

Выздоровели 75 513 северянина, на лечении остаются 14 483 пациента.

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