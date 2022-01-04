За сутки в Мурманской области 90 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 4 января 2022 года, за последние сутки 90 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразился ковидом 92 191 человек, количество летальных исходов - 2790 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+43, всего 43622), Североморск (+13, всего 8104), Кольском районе (+11, всего 4347).
Выздоровели 75 200 северян, на лечении остается 14 201 пациент.
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