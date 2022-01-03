За сутки в Мурманской области 96 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 3 января 2022 года, за последние сутки 96 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 101 человек, количество летальных исходов - 2785 (+4 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+45, всего 43579), Кандалакшский район (+16, всего 7303), Североморск (+9, всего 8091).
Выздоровели 75 145 северян, на лечении остаются 14 171 пациент.
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