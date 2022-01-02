За сутки в Мурманской области 103 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 2 января 2022 года, за последние сутки 103 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 005 человек, количество летальных исходов - 2781 (+4 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, Кандалакшский район, Североморск.
Напомним: жители Мурманской области могут сделать прививку от коронавируса в новогодние каникулы. Пункты вакцинации будут работать в больницах, поликлиниках и торговых центрах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru