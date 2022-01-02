За сутки в Мурманской области 103 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 2 января 2022 года, за последние сутки 103 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 005 человек, количество летальных исходов - 2781 (+4 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, Кандалакшский район, Североморск.

Напомним: жители Мурманской области могут сделать прививку от коронавируса в новогодние каникулы. Пункты вакцинации будут работать в больницах, поликлиниках и торговых центрах.

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