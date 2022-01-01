За сутки в Мурманской области 101 человек заболел коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 1 января 2022 года, за последние сутки 101 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 902 человека, количество летальных исходов - 2777 (+3 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+48, всего 43484), Кандалакшский район (+16, всего 7274), Североморск (+11, всего 8074).

Выздоровели 75 085 северянин, на лечении остаются 14 040 пациентов.

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